Diogo Silva em ação pelo Amazonas - Divulgação / Amazonas FC

Diogo Silva em ação pelo AmazonasDivulgação / Amazonas FC

Publicado 21/05/2024 17:34

Flamengo volta a entrar em campo pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (22), às 21h30, na Arena da Amazônia, contra o Amazonas, pela volta da terceira fase da competição. Apesar do favoritismo do Rubro-Negro, o zagueiro Diogo Silva se mostrou confiante na classificação da equipe manauara para as oitavas de finais da copa nacional. Manaus - Ovolta a entrar em campo pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (22), às 21h30, na Arena da Amazônia, contra o Amazonas, pela volta da terceira fase da competição. Apesar do favoritismo do Rubro-Negro, o zagueiro Diogo Silva se mostrou confiante na classificação da equipe manauara para as oitavas de finais da copa nacional.

"Nós sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, o Flamengo é uma equipe muito forte, sentimos isso no primeiro jogo, mas o nosso time tem bons jogadores, experientes e vamos buscar essa classificação. Sabemos das dificuldades que vamos enfrentar, mas vamos jogar dentro de casa e não temos outro objetivo que não seja a classificação", disse Diogo Silva, ao portal "Surgiu".

O zagueiro, que foi titular em todas as partidas do Amazonas desde a chegada do treinador Adílson Batista, também comentou sobre a preparação da equipe para o duelo contra o Flamengo. Diogo Silva lamentou o pouco tempo, por conta dos jogos consecutivos na Série B e das longas viagens, mas destacou que o time manauara está preparado para o confronto.

"O calendário não deixa muito espaço para preparação, a gente vem com uma sequência muito grande de jogos na Série B, viagens longas, mas não temos que lamentar. Estamos fazendo a melhor preparação possível para esse jogo tão importante para todos nós, acredito que vamos chegar bem preparados para esse jogo contra o Flamengo", concluiu Diogo Silva.