Gabigol, do Flamengo, em ação contra o Corinthians - Gilvan de Souza / Flamengo

Gabigol, do Flamengo, em ação contra o CorinthiansGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/05/2024 17:00

Rio - O Flamengo embarcou para Manaus na tarde desta terça (21) para enfrentar o Amazonas, pela Copa do Brasil, na quarta (22). A principal novidade na relação é Gabigol, após toda a polêmica envolvendo o atacante na última semana

Outro que volta a ficar à disposição é Matheus Gonçalves. O jovem, que ficou fora até do banco nas partidas contra Corinthians e Bolívar, por Brasileirão e Libertadores, viajou com a delegação.



No entanto, fora da viagem estiveram Erick Pulgar e Leo Pereira. O chileno não foi com o grupo para Manaus, apesar de estar recuperado da lesão no tornozelo esquerdo . Sem ritmo de jogo, ele será preparado para o duelo com o Millonarios, pela Libertadores.

Já o zagueiro sofreu lesão muscular na coxa esquerda durante a vitória por 4 a 0 sobre o Bolívar, no Rio, na quarta passada (15), e não tem data para retorno.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo da ida, o Flamengo pode até empatar com o Amazonas que garantirá vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Em caso de vitória por um gol de diferença do clube manauara, a classificação será decidida nos pênaltis.