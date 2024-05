Arena da Amazônia, palco do embate entre Flamengo e Amazonas, pela terceira fase da Copa do Brasil - Divulgação

Arena da Amazônia, palco do embate entre Flamengo e Amazonas, pela terceira fase da Copa do BrasilDivulgação

Publicado 21/05/2024 17:45

Manaus - O Flamengo enfrenta o Amazonas, nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na Arena da Amazônia, não faltará apoio ao elenco rubro-negro: todos os ingressos destinados à torcida visitante foram vendidos.

Sendo assim, Léo Ortiz estará entre os 11 iniciais. No meio-campo, Allan será mantido como titular. Matheus Cunha, reserva no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, ganhará nova chance na Copa do Brasil. Na ida, ele iniciou o confronto.

No Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Pedro, e, por isso, tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.