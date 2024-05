Lorran foi o grande destaque da vitória do Flamengo sobre o Corinthians - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/05/2024 11:09

Rio - O Flamengo não está disposto a liberar Lorran para um período de treinos com a seleção brasileira sub-20 na Granja Comary, entre os dias 3 e 11 de junho. O clube entende que já sofrerá com a baixa de outros nomes neste período, como Varela, Viña, Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta, e pediu a desconvocação do garoto de 17 anos junto à CBF.

"O Flamengo entende que o jogador está no elenco principal e não vê espaço para liberar para treinamento da seleção de base neste período. O jogador é muito importante e o clube vai tentar o possível para continuar a contar com o jogador durante a Data Fifa", disse o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, ao "ge".

Lorran, de 17 anos, foi um dos destaques do Flamengo nas últimas partidas. A situação do jovem é parecida com a de Estêvão, Luis Guilherme e Vitor Reis, que também não foram liberados pelo Palmeiras. Os dois clubes entendem que não faz sentido perderem seus atletas que já integram o elenco profissional para seleções de base.

Porém, as duas equipes ainda dependem de uma desconvocação da CBF, já que os clubes são obrigados a cederem seus atletas na Data Fifa, que também contempla as categorias de base. Até o momento, a entidade não se posicionou, mas existe a expectativa pela liberação.

Caso isso não aconteça, o Flamengo entende que há uma brecha na regra da FIFA para que a liberação obrigatória seja válida apenas para seleções principais. No entanto, o clube espera resolver a situação amigavelmente.