Rodrigo Caio foi pouco utilizado em 2023Rodrigo Buendia / AFP

Publicado 21/05/2024 09:44

Rio - Sem clube desde o fim de 2023, quando encerrou seu contrato com o Flamengo, o zagueiro Rodrigo Caio está perto de voltar ao futebol. O ídolo rubro-negro tem negociações avançadas para vestir a camisa do Grêmio. A informação foi dada pelo técnico Renato Gaúcho.

"Vou te dar um nome em primeira mão que nem deveria. Estou torcendo muito, muito, para que a gente traga esse jogador. Já estamos conversando com ele, conversei com ele durante uns 40 minutos para saber se ele estava a fim, qual era a condição dele. É um profissional de alto nível, o cara joga muito. É o Rodrigo Caio", revelou o treinador em entrevista ao programa "Boleiragem", do SporTV.

"É um cara que é novo, teve o problema no joelho, mas já está treinando por conta própria. Está bem, tenho conversado com ele. Vamos ver. Joga muito. Com certeza vai acrescentar muito ao nosso grupo. É um cara experiente, temos três competições dificílimas pela frente. Não vai jogar todos os jogos, se vier. Mas pode ter certeza que, quando jogar... Ele é muito alto nível", completou.

Renato Gaúcho e Rodrigo Caio trabalharam juntos no Flamengo em 2021. Com o treinador, inclusive, o defensor viveu sua última sequência de jogos como titular, antes de voltar a sofrer com as lesões.

Por conta dos problemas físicos, Rodrigo Caio atuou pouco nas últimas temporadas. Nos últimos dois anos, o zagueiro entrou em campo em apenas 25 oportunidades. Ao fim de 2023, ele e Flamengo decidiram não renovar o contrato. Ao todo, o defensor conquistou 11 títulos com a camisa rubro-negra em cinco temporadas.