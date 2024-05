Vegetti marcou dois gols na classificação do Vasco na Copa do Brasil - Leandro Amorim/Vasco

Publicado 22/05/2024 01:23

Rio - O Vasco eliminou o Fortaleza e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (21), em São Januário, o Cruz-Maltino empatou em 3 a 3 no tempo normal com gols de Vegetti (duas vezes) e Lucas Piton, e contou com brilho do goleiro Léo Jardim na última cobrança do Leão, fechando em 5 a 4 na disputa de pênaltis. Veja abaixo os gols e a explosão na Colina Histórica com a confirmação da classificação.

Além da vaga, garantiu R$ 3,465 milhões em premiação. As oitavas de final serão definidas em sorteio pela CBF, com previsão de disputa entre o fim de julho e o início de agosto.