Publicado 22/05/2024

Agora é oficial. O português Álvaro Pacheco, de 52 anos, foi anunciado, ontem, como novo técnico do Vasco. Após a conclusão dos trâmites burocráticos com a diretoria, ele assinou contrato até o fim do ano, com opção de renovação até dezembro de 2025.

Em seu primeiro dia no clube, Álvaro Pacheco conversou com o elenco e, à noite, acompanhou, na Colina, o jogo contra o Fortaleza. Ele terá dez dias de preparação até a sua estreia, dia 2 de junho, contra o Cruzeiro, em São Januário. Também chegaram os auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, o preparador físico Leandro Mendes e o fisiologista Ricardo Pereira.