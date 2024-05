Maracanã receberá o jogo "Futebol Solidário" em prol das vítimas do Rio Grande do Sul - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 21/05/2024 22:40

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acenou com apoio ao jogo beneficente promovido pela emissora Globo em prol das vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, anunciou nesta terça-feira (21) que a mesma será parceira na organização da partida, que acontecerá no domingo (26), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

O evento já tem confirmadas as participações de grandes nomes do futebol brasileiro e mundial, como Ronaldinho Gaúcho e Cafu, e contará com transmissão na TV aberta, fechada, além da internet.

A receita do jogo, envolvendo também comercialização dos patrocínios da transmissão, será doada para o Sul do país. O valor arrecadado com bilheteria, por sua vez, será destinado a Central Única das Favelas. Os ingressos custam a partir de R$ 60 (R$ 30 a meia entrada).

"Neste momento de dor, a CBF se solidariza com os gaúchos e os demais brasileiros que estão no Rio Grande do Sul ajudando na recuperação do estado. Vamos sempre apoiar causas nobres e convidamos os torcedores para ajudar o povo gaúcho", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.