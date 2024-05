Em coletiva, Jorge Jesus abordou a lesão de Neymar e prevê volta apenas em setembro - Reprodução / Instagram

Publicado 21/05/2024 19:48 | Atualizado 21/05/2024 19:54

Arábia Saudita - O técnico Jorge Jesus, do Al-Hilal, fez uma previsão para o retorno de Neymar, que está afastado dos gramados desde outubro de 2023 por lesão no joelho esquerdo . De acordo com o treinador, em coletiva, o brasileiro deve estar disponível somente em setembro deste ano.

"O tempo que dão ao Neymar, em uma lesão dessas, normalmente é entre 10 e 11 meses. Neymar não vai estar operacional no princípio da próxima temporada. Pensamos que em setembro, outubro, ele possa estar em condições de poder competir", disse Jesus.

Neymar rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho esquerdo na derrota do Brasil diante do Uruguai por 2 a 0, em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.