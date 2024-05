Whindersson Nunes - (Foto: Reprodução Instagram)

Whindersson Nunes (Foto: Reprodução Instagram)

Publicado 21/05/2024 17:05

enfrentará o boxeador profissional indiano Neeraj Goyat no evento da Estados Unidos - Whindersson Nunes participará de mais uma luta de boxe. O piauienseno evento da luta entre Mike Tyson e Jake Paul , marcado para o dia 20 de julho, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos.

O confronto entre Whindersson e Goyat acontecerá no peso de 74,8kg (165 libras) e contará com seis rounds de três minutos e luvas de 8 onças. O combate contará para o cartel profissional dos lutadores.

"Minha preparação já havia iniciado, pois tínhamos uma luta planejada em junho numa das edições do Misfits Boxing. Porém, ao recebemos a proposta de fazer parte desse card histórico, realinhamos tudo e decidimos aceitar o desafio. Com as questões ajustadas, continuo o com camp montado e organizado. Serão dois meses de trabalho duro pra que eu possa mostrar minha arte no dia 20 de julho", disse Whindersson ao "Combate".

Whindersson Nunes começou a se aventurar no boxe em 2019 e já participou de cinco lutas, sendo três no ano passado. O brasileiro coleciona duas vitórias, um empate e duas derrotas em sua carreira nos ringues.