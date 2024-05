Avião de Jake Paul foi atingido por raio - Reprodução

Avião de Jake Paul foi atingido por raioReprodução

Publicado 21/05/2024 14:34

adversário de Mike Tyson na luta que marcará o retorno da lenda do boxe aos ringues, passou por um grande susto na última segunda-feira (20). O jatinho em que ele viajava com amigos e seu cachorro foi atingido por um raio. O momento foi registrado e compartilhado pelo norte-americano em seu Instagram. Estados Unidos - O youtuber Jake Paul,, passou por um grande susto na última segunda-feira (20).O momento foi registrado e compartilhado pelo norte-americano em seu Instagram.

"Nós acordamos os deuses da guerra! Tem raios caindo no avião, mano!", disse o youtuber no vídeo.

Felizmente, todos na aeronave ficaram bem e tudo não passou de um susto. Segundo o jornal inglês "The Daily Mail", o jato de Jake Paul está avaliado em R$ 195 milhões.

No momento do ocorrido, Jake Paul retornava da coletiva de imprensa que participou para divulgar a luta com Mike Tyson. Os dois se enfrentarão no dia 20 de julho, na cidade de Dallas, nos Estados Unidos. O lendário boxeador não sobe ao ringue há quatro anos, desde que enfrentou Roy Jones Jr em um combate de exibição. Profissionalmente, a última luta do lendário boxeador foi há 20 anos.