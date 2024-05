Geane Herrera, ex-lutador do UFC, morreu aos 33 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 21/05/2024 11:52

Estados Unidos - O lutador norte-americano Geane Herrera, conhecido como "La Pulga", teve sua morte anunciada na última segunda-feira (20), aos 33 anos. A informação foi dada pela família do atleta, que criou uma conta no site "GoFundMe" em busca de doações para ajudar com as despesas do funeral.

"Nossa família está arrasada pela trágica perda de nosso amado Geane Carlos Herrera, conhecido no mundo da luta profissional como “La Pulga”, cuja vida foi interrompida aos 33 anos de idade. Geane deixa para trás um filho de 16 anos, sua namorada grávida de 3 meses, mãe, pai, irmãs, um irmão e uma família que o ama e sentirá muita falta dele", escreveu a família ao pedir ajuda.

Segundo o site "MMA Fighting", Herrera foi vítima de um acidente de moto no último sábado (18), em Tampa, na Flórida, Estados Unidos. O portal revelou que ele bateu na traseira de um veículo e faleceu ainda no local do acidente.

Geane Herrera iniciou sua trajetória no MMA em 2011 e chegou ao UFC quatro anos depois. No principal evento de lutas do mundo, fez apenas quatro combates, com três derrotas e uma vitória, e deixou a organização após pouco mais de um ano. Em 2021, o lutador assinou com o BKFC e passou a se aventurar no boxe.