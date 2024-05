Volante alemão Toni Kroos em ação pelo Real Madrid - Jorge Guerrero/AFP

Publicado 21/05/2024 10:10 | Atualizado 21/05/2024 10:15

Rio - Toni Kroos decidiu pendurar as chuteiras e encerrar a carreira. O meia alemão, de 34 anos, anunciou nesta terça-feira (21) a decisão que vai se aposentar dos gramados após a disputa da Eurocopa, na Alemanha, entre junho e julho deste ano.

Em comunicado, Kroos ressaltou o desejo de se aposentar como jogador do Real Madrid. O meia alemão completou a 10ª temporada pelo clube espanhol na temporada 2023/24, e pode encerrar sua trajetória com os títulos do Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões da Europa.

"Como eu sempre disse: o Real Madrid é e será meu último clube. O dia 17 de julho de 2014, da minha apresentação no Real Madrid, mudou minha vida. Após 10 anos, no fim desta temporada esse capítulo chegará ao fim. Eu nunca vou esquecer este período", disse.

Kroos tem contrato com o Real Madrid até junho deste ano. A final da Liga dos Campeões da Europa contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, no dia 1º de junho, em Wembley, em Londres, será o último jogo do meia alemão pelo clube espanhol.

"Estou feliz e orgulhoso por ter encontrado o tempo certo para a minha decisão e por ter escolhido por conta própria. Minha ambição sempre foi encerrar minha carreira no auge da minha performance. A partir de agora há apenas um pensamento: vamos em busca da 15! Hala Madrid e nada mais", afirmou.

Kroos soma 463 jogos, 28 gols e 98 assistências pelo Real Madrid, além de 22 títulos. Entre as principais conquistas, o meia alemão tem quatro títulos da Liga dos Campeões, quatro do Campeonato Espanhol e cinco do Mundial de Clubes. Ele também defendeu o Bayer Leverkusen e Bayern de Munique.

Já pela seleção alemã, Kroos tem 108 jogos e 17 gols. Ele disputou as Copas de 2010, 2014 e 2018, além das Euros de 2012, 2016 e 2020. Ele foi campeão do Mundial de 2014. Após a Euro de 2020, anunciou a aposentadoria da Seleção. O meia voltou atrás na decisão para disputar a competição na Alemanha em 2024.