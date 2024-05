Vincent Kompany é o técnico do Burnley - Oli Scarff/AFP

Publicado 21/05/2024 21:46

Alemanha - Ídolo do Manchester City como jogador e atual técnico do Burnley, da Inglaterra, o belga Vincent Kompany entrou no radar do Bayern de Munique para a próxima temporada. Os bávaros aumentaram as buscas por um novo comandante após o anúncio da saída de Thomas Tuchel.

Na temporada 2023/2024, Kompany, que conquistou título da Championship e acesso no ano anterior, não conseguiu evitar o rebaixamento do Burnley, que terminou na 19ª colocação da Premier League. O interesse do Bayern foi informado pelo jornalista Fabrizio Romano.

Até o momento, o Bayern abriu negociações com seis nomes para o cargo de treinador, mas teve todas as propostas rejeitadas: Xabi Alonso (do Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (da Alemanha), Ralf Rangnick (da Áustria), Oliver Glasner (do Crystal Palace) e Roger Schmidt (do Benfica) estiveram na mira.

Vicent Kompany também acumula um trabalho na Bélgica pelo Anderlecht, seu último clube como jogador profissional.