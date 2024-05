Álvaro Pacheco, novo técnico do Vasco, em São Januário - João Alexandre Borges/Agência O Dia

Publicado 21/05/2024 20:24

Rio - O Vasco jogará nesta terça-feira (21) sob os olhares de Álvaro Pacheco, novo técnico. O português chegou a São Januário junto com a delegação Cruz-Maltina para o duelo com o Fortaleza, valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Álvaro Pacheco chegou ao Rio na tarde do último domingo (19) para assinar o contrato e foi anunciado nesta terça. Ele assistirá ao jogo decisivo em um dos camarotes ao lado de dirigentes e membros da comissão técnica.

O Gigante da Colina será comandado pelo interino Rafael Paiva, que está à frente do time desde a saída do argentino Ramón Díaz, após a goleada em casa sofrida para o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro.

Como empatou a ida em 0 a 0, no Castelão, o Vasco precisa de uma vitória simples para conquistar a classificação.