Torcida do Vasco em São Januário - Matheus Lima/Vasco

Torcida do Vasco em São JanuárioMatheus Lima/Vasco

Publicado 21/05/2024 12:39

Rio - O duelo entre Vasco e Fortaleza, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil, terá casa cheia em São Januário. Nesta manhã, a torcida cruz-maltino esgotou os 20 mil ingressos colocados a venda para o duelo decisivo.

LEIA MAIS: Imbróglio entre Vasco e SAF gera atraso dos direitos de imagem dos jogadores

Com isso, o Vasco voltará a ter capacidade máxima em seu estádio após um público ruim na partida contra o Vitória, pelo Brasileirão. Desanimados com a goleada acachapante sofrida para o Criciúma e a derrota para o Athletico-PR, apenas 11.094 torcedores foram a São Januário na vitória por 2 a 1 sobre os baianos.

VEJA TAMBÉM: Vasco deve repetir escalação em último jogo sob comando de Rafael Paiva

No jogo de ida, as duas equipes empataram sem gols no Castelão. Portanto, uma vitória simples garante o Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Nesta partida, o Vasco ainda não contará com o técnico Álvaro Pacheco à beira do campo. Como o português teve pouco tempo para trabalhar, o time seguirá sob o comando de Rafael Paiva.