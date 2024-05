Josh Wander deixou a 777 Partners, dona da SAF do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 20/05/2024 20:54 | Atualizado 20/05/2024 21:17

Rio - A 777 Partners protagonizou mais uma polêmica no Vasco. Após a 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro retirar o controle da 777 Partners sobre a SAF e nomear uma empresa para investigar as operações contábeis denunciadas pelo associativo, os representantes da empresa americana barraram a perícia, nesta segunda-feira (20), na porta do escritório, segundo o "UOL".

A decisão em caráter liminar foi assinada pelo juiz Paulo Assed Estefan. Além da suspensão do efeito dos contratos da 777 Partners com a SAF do Vasco, o magistrado também nomeou uma empresa independente para elaborar laudo econômico-financeiro e investigar as operações contábeis denunciadas pelo clube na ação. Mas os peritos foram barrados e não conseguiram executar a "ação surpresa".

A empresa indicada para fazer a perícia chegou ao escritório da SAF do Vasco na tarde desta segunda. A advogada informou que o despacho assinado pelo juiz Paulo Assed Estefan não possuía permissão para acesso e perícia no escritório. Um novo despacho foi enviado, mas a entrada dos peritos no local permaneceu proibida. O caso foi relatado ao magistrado.

Funcionários da SAF do Vasco deixaram o local, enquanto os peritos estavam barrados na recepção. A empresa responsável pela perícia ressaltou a preocupação em relação a uma possível perda de provas e documentações, já que não foi possível surpreendê-los.

SAF recorre de liminar favorável ao associativo

A SAF do Vasco recorreu nesta segunda-feira (20) da liminar favorável ao clube associativo. De acordo com o "Lance", o objetivo é equilibrar os poderes para proteger a governança e os funcionários da empresa. Além disso, existe um pedido para construir um Conselho de Administração mais equilibrado.

Atualmente, o Conselho de Administração da SAF conta com sete membros, sendo cinco da 777 Partners e apenas dois do Vasco — o presidente Pedrinho e o vice Paulo Salomão . Já a empresa americana conta com Josh Wander, presidente do conselho, Andres Blazquez, Steven Pasko, Don Dransfield e Nicolas Maya.