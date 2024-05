Jogadores do Vasco reunidos no gramado - Leandro Amorim / Vasco

Jogadores do Vasco reunidos no gramadoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 20/05/2024 07:37

Rio - No último domingo, 19, Álvaro Pacheco desembarcou no Rio de Janeiro para assumir o Vasco. Entretanto, por questões de burocracia, como tirar o visto, o interino Rafael Paiva ainda deve comandar o time na partida contra o Fortaleza desta terça-feira (21), que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

"O próximo treinador que vem já pega uma equipe muito madura. O Vasco tem grandes jogadores, experientes, eu acho que tem a capacidade de se organizar bem independente do treinador que venha, ou da escola que ele vem, ou da forma que ele vai querer jogar", disse Rafael Paiva, em entrevista coletiva após o jogo diante do Vitória

Agenda

O Vasco enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira, a partir das 21h30, em São Januário. A partida é válida pelo jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. Como houve empate em 0 a 0 no primeiro confronto, uma vitória simples garante o Cruz-Maltino nas oitavas de final da competição.