Dimitri Payet - Leandro Amorim / Vasco

Dimitri PayetLeandro Amorim / Vasco

Publicado 19/05/2024 20:50

Rio - Nesta terça-feira, o Vasco terá pela frente o Fortaleza, em São Januário, em busca de uma vitória para se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Principal nome do elenco, Ditrimi Payet irá encontrar um rival que traz boas recordações para ele.

Foi justamente contra o clube cearense, que o francês anotou seu primeiro gol com a camisa do Vasco. No dia 18 de outubro, o francês decidiu a partida e deu vitória do Cruz-Maltino sobre o Fortaleza, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.



Depois disso, Payet balançou as redes em três oportunidades pelo clube carioca. No total, o francês atuou em 30 jogos e além dos gols que marcou, o meia também deu oito assistências pelo Vasco.



Com o empate sem gols no Castelão, o Vasco encara o Fortaleza, no Rio, em busca de uma vitória por qualquer placar para avançar de fase. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília).