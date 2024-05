Philippe Coutinho - Lindsey Parnaby / AFP

Publicado 18/05/2024 22:13

Rio - O Vasco está perto de acertar a contratação de Philippe Coutinho, de 31 anos. De acordo com informações do portal "Uol", o Aston Villa aceitou liberar o meia por empréstimo até o fim da temporada. Ainda falta o acordo salarial entre as partes para concluir a negociação.

Atualmente, Coutinho estava emprestado ao Al Duhail até junho de 2024. A equipe do Catar, porém, foi eliminado da Copa do Emir e ele retornará ao Aston Villa. O brasileiro manifestou seu interesse de voltar ao Vasco, e foi autorizado pelo clube inglês.



As negociação estão sendo conduzidas por Pedrinho, presidente do Vasco, que atualmente é responsável por administrar o futebol, desde que o clube carioca retomou a ação do esporte após liminar na Justiça contra a 777 Partners.



Revelado pelo Vasco, Coutinho atuou fora do Brasil desde a metade de 2010. Ele passou por clubes importantes como Liverpool, Inter de Milão, Barcelona e Bayern. Em 2018, o meia defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo.