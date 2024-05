Philippe Coutinho defende o Al-Duhail, do Catar - Divulgação / Al-Duhail

Philippe Coutinho defende o Al-Duhail, do CatarDivulgação / Al-Duhail

Publicado 20/05/2024 15:00

Rio - Philippe Coutinho aceita reduzir consideravelmente seu salário para defender novamente o Vasco. O atleta possui propostas mais vantajosas e os agentes são favoráveis à permanência fora do Brasil. No entanto, o meio-campista já deixou clara a vontade de retornar ao Cruz-Maltino. Este também é o desejo da família do jogador. As informações foram dadas primeiro pelo "Uol".

Coutinho pertence ao Aston Villa e está emprestado ao Al Duhail, do Catar, até junho deste ano. A equipe do Oriente Médio, porém, foi eliminada da Copa do Emir no último fim de semana, o que pode antecipar o retorno do jogador à Inglaterra.

O brasileiro já manifestou ao Aston Villa o interesse de voltar ao Vasco. O clube de Birmingham, por sua vez, aceitou liberar o meia por empréstimo até o fim da temporada

As negociação estão sendo conduzidas por Pedrinho, presidente do Vasco. Atualmente, ele é responsável por administrar o futebol, já que uma liminar na Justiça tirou a 777 Partners do controle da SAF

Revelado pelo Vasco, Coutinho atua fora do Brasil desde a metade de 2010. Ele passou por clubes importantes como Liverpool, Inter de Milão, Barcelona e Bayern de Munique. Em 2018, o meia defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo.