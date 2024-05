Álvaro Pacheco será o novo treinador do Vasco - Divulgação / Vitória de Guimarães

Álvaro Pacheco será o novo treinador do VascoDivulgação / Vitória de Guimarães

Publicado 20/05/2024 17:39

Rio - Novo técnico do Vasco, Álvaro Pacheco foi eleito o terceiro melhor treinador da temporada 2023/24 no Campeonato Português. Com o Vitória de Guimarães, o comandante do Cruz-Maltino terminou a competição em quinto. Na premiação feita pelo jornal Record, de Portugal, ele ficou atrás somente de Rúben Amorim, do Sporting, e Sérgio Conceição, do Porto.

Na temporada como um todo, Pacheco, além do Vitória de Guimarães, comandou o Estoril. No entanto, ficou à frente dos Canarinhos por apenas oito jogos, não resistindo ao péssimo início da equipe no Campeonato Português. Venceu três partidas (sendo duas na Copa da Liga Portuguesa), empatou uma e perdeu quatro.

Um mês depois, em setembro, foi contratado pelo Vitória de Guimarães, onde fez seu melhor trabalho. Esteve no comando por 32 jogos, com 18 vitórias, cinco empates e nove derrotas.

acompanhou o treino do Vasco nesta segunda, visando o duelo contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, mas só deve estrear na partida contra o Cruzeiro, no dia 2 de junho, pelo Brasileirão, em São Januário. Até lá, terá tempo para implementar seu estilo de jogo na equipe. O português desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo (19), e demonstrou felicidade pela oportunidade de assumir o Gigante da Colina. Ele, visando o duelo contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, mas só deve estrear na partida contra o Cruzeiro, no dia 2 de junho, pelo Brasileirão, em São Januário.

Enquanto não pode estar na beira do campo, Álvaro Pacheco assistirá das tribunas o Vasco enfrentar o Fortaleza nesta terça (21), às 21h30, em São Januário, pela Copa do Brasil. Após o empate sem gols fora de casa, o Cruz-Maltino precisa vencer. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.