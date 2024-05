Vasco e Fortaleza decidem vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil - Leandro Amorim/Vasco

Vasco e Fortaleza decidem vaga nas oitavas de final da Copa do BrasilLeandro Amorim/Vasco

Publicado 20/05/2024 17:00 | Atualizado 20/05/2024 17:00

Rio - Após empatarem sem gols na partida de ida, Vasco e Fortaleza decidem a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), em São Januário. O Cruz-Maltino, que estará sob os olhares do treinador português Alvaro Pacheco, deve enfrentar um Leão do Pici repleto de desfalques.

O Fortaleza pode ter até quatro desfalques contra o Vasco. Renato Kayzer é uma ausência certa, já que defendeu o Criciúma em outra fase na competição. Calebe se recupera de lesão muscular na coxa e também não joga. Já Lucas Sasha e Brítez, também com problemas físicos, são dúvidas.

Sasha e Brítez serão reavaliados até o último instante. O volante estava em processo de transição após se recuperar de um estiramento no joelho direito, enquanto o zagueiro deixou o jogo contra o Boca Juniors, da Argentina, sentindo desconforto muscular e foi poupado das atividades no fim de semana.