Rafael Paiva está no Vasco desde o início deste anoMatheus Lima / Vasco

Publicado 20/05/2024 22:58

Rio - O Vasco não deve ter mudanças na busca por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No último jogo sob o comando do treinador interino Rafael Paiva, o Cruz-Maltino enfrenta o Fortaleza, nesta terça-feira (21), às 21h30 (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da terceira fase. Na ida, as equipes empataram sem gols.

Rafael Paiva não deve mudar o time, de acordo com informações do "ge". Sob os olhares de Álvaro Pacheco, o Vasco finalizou a preparação nesta segunda (20), no CT Moacyr Barbosa. O interino manteve João Victor na lateral direita, como aconteceu diante do Vitória, pelo Brasileirão. Já Hugo Moura, que falhou contra o Athletico-PR, não foi relacionado por opção técnica.

O Vasco deve enfrentar o Fortaleza escalado com Léo Jardim; João Victor, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Galdames e Payet; Rossi (Adson), David e Vegetti.

Já no Rio de Janeiro, Álvaro Pacheco e sua comissão técnica visitaram o CT Moacyr Barbosa, conheceram os jogadores e funcionários, e também acompanharam a atividade comandada por Rafael Paiva. O treinador português ainda não está regularizado e, por isso, não comanda a equipe diante do Fortaleza.