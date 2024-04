Paulo Salomão é vice-presidente do Vasco e foi nomeado para a segunda cadeira na SAF - Divulgação

Paulo Salomão é vice-presidente do Vasco e foi nomeado para a segunda cadeira na SAFDivulgação

Publicado 26/04/2024 09:49 | Atualizado 26/04/2024 09:52

Rio - O Conselho Deliberativo do Vasco nomeou nesta quinta-feira (25), em reunião na Sede Náutica da Lagoa, o vice-presidente do clube Paulo Salomão para ocupar a segunda cadeira da SAF. O dirigente já ocupava de forma provisória a função. A votação teve a participação de 170 conselheiros.

A reunião durou cerca de duas horas. Seis conselheiros foram contra a nomeação de Paulo Salomão e quatro se abstiveram da votação. O restante foi favorável. Paulo Salomão é o segundo nomeado do clube para o Conselho de Administração da SAF, que conta com sete nomes, sendo cinco da 777 Partners.

Paulo Salomão se junta a Pedrinho no Conselho de Administração da SAF como representantes do clube associativo. Já os representantes da empresa americana são Josh Wander, presidente do conselho, Andres Blazquez, Steven Pasko, Don Dransfield e Nicolas Maya.

O Conselho de Administração da SAF se reúne trimestralmente para apresentar números e discutir sobre a gestão. Recentemente, Pedrinho se encontrou com Josh Wander durante a passagem do americano pelo Rio de Janeiro. Os investidores estão dispostos a abrir diálogo e buscar uma melhor relação.