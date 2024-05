Josh Wander deixou a 777 Partners, dona da SAF do Vasco - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 21/05/2024 08:25 | Atualizado 21/05/2024 08:26

Rio - A 777 Partners se prepara para recorrer da decisão judicial da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que retirou o controle sobre a SAF do Vasco. Segundo o "ge", a empresa americana acionou a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil para investigar a liminar.

A embaixada pediu informações e vai investigar a situação. A ideia é buscar irregularidades e se resguardar jurídica e financeiramente. Caso alguma irregularidade seja provada, a embaixada pode considerar que houve um ataque ao capital americano no Brasil.

A decisão em caráter liminar foi assinada pelo juiz Paulo Assed Estefan. Além da suspensão do efeito dos contratos da 777 Partners com a SAF do Vasco, o magistrado também nomeou uma empresa independente para elaborar laudo econômico-financeiro e investigar as operações contábeis denunciadas pelo clube.