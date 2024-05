Bandeira do Vasco em São Januário - Divulgação

Bandeira do Vasco em São JanuárioDivulgação

Publicado 21/05/2024 14:21

"A 777 Partners lamenta que o Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo os direitos de imagem dos atletas, pagamento que deveria ter sido feito na última segunda-feira (20). Foi o primeiro atraso de salários ou imagem com o elenco desde que assumimos a companhia, há 18 meses", iniciou a 777 Partners.

"A decisão liminar que temporariamente nos afastou do comando do Vasco SAF impediu que fizéssemos um aporte ponte, como feito no ano passado nesse mesmo período do ano, quando as receitas do futebol são mais baixas", complementou.

A 777 Partners também garantiu aos torcedores, jogadores e funcionários do Vasco que o pagamento da dívida logo será efetuada. Para isso, esperam que a liminar que tirou a empresa do comando da SAF, a qual a organização chamou de "aberração jurídica", seja revertida.

"Aproveitamos para tranquilizar os vascaínos, jogadores e funcionários, garantindo que tão logo a presente aberração jurídica seja revertida regularizaremos de imediato essa triste situação", concluiu a 777 Partners.

O pagamento costuma ser realizado no dia 20 de todo mês, o que não aconteceu nesta última segunda-feira (20). O clube associativo alega que encontrou o caixa da empresa americana zerado após reassumir o controle das operações do futebol.



Por outro lado, os salários pagos em carteira estão em dia. Os direitos de imagem completam parte da remuneração dos atletas e o percentual varia de caso em caso. Essa é a primeira vez que os direitos de imagem atrasam em dois anos de gestão da SAF.

Confira a nota oficial da 777 Partners na íntegra

A 777 Partners lamenta que o Vasco SAF, sob o comando do clube associativo, não tenha quitado no prazo os direitos de imagem dos atletas, pagamento que deveria ter sido feito na última segunda-feira (20). Foi o primeiro atraso de salários ou imagem com o elenco desde que assumimos a companhia, há 18 meses.

A decisão liminar que temporariamente nos afastou do comando do Vasco SAF impediu que fizéssemos um aporte ponte, como feito no ano passado nesse mesmo período do ano, quando as receitas do futebol são mais baixas.



Aproveitamos para tranquilizar os vascaínos, jogadores e funcionários, garantindo que tão logo a presente aberração jurídica seja revertida regularizaremos de imediato essa triste situação.