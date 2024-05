Gabigol foi ovacionado por torcedores do Flamengo em Manaus - Reprodução/FLA TV

Publicado 21/05/2024 20:59

Manaus - O Flamengo foi recebido nesta terça-feira (21) com muita festa no hotel onde ficará concentrado em Manaus para a partida contra o Amazonas, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Mesmo em meio à crise na relação, o atacante Gabigol foi um dos mais ovacionados pelos torcedores.

Após perder a 10 por conta de uma punição devido à aparição vestindo uma camisa do Corinthians, o novo camisa 99 da equipe comandada por Tite tirou fotos, deu autógrafos e se juntou aos rubro-negros. Policiais locais ajudaram a separar a estrutura para que o jogador atendesse os fãs.

Este será o primeiro jogo de Gabigol desde a polêmica. O atacante deve começar a partida no banco de reservas, com o ataque titular sendo formado por Pedro e Cebolinha.

No jogo de ida, no Maracanã, o Flamengo venceu pelo placar de 1 a 0 com gol marcado pelo centroavante Pedro. Um empate garante o Rubro-Negro nas oitavas de final da Copa do Brasil.