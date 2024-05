Igor Jesus assinou a renovação de contrato ao lado do vice de futebol, Marcos Braz (D), e do diretor, Bruno Spindel - Divulgação / Flamengo

Publicado 21/05/2024 12:50

jovem meio-campista de 21 anos acertou permanência até dezembro de 2027. Chegou ao fim e com final feliz a negociação de renovação de contrato de Igor Jesus com o Flamengo , que se arrastava desde o início de 2024. O

Além dele, o Rubro-Negro também renovou com Werton até o fim de 2026.



A oficialização do novo contrato das duas promessas aconteceu nesta terça-feira (21), no CT Ninho do Urubu, com o vice de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel.



Promessas do Flamengo em situações distintas



Tratado como uma grande promessa, Igor Jesus ganhou uma valorização salarial em relação ao vínculo anterior, firmado quando estava na base. Ele estreou pelos profisionais do Flamengo na temporada passada.



E ganhou mais destaque com Tite, que tem aproveitado o jovem, revezando com Pulgar e Allan. Ao todo, são 29 partidas disputadas.



Já Werton ainda busca espaço na equipe principal. O jovem de 20 anos, inclusive, esteve perto de ser emprestado ao Santa Clara, de Portugal, mas o Rubro-Negro desistiu da negociação diante da proposta pouco vantajosa, já que não receberia pelo empréstimo, apenas por uma venda ao fim do acordo.



O atacante, que estreou em 2021, tem apenas 10 partidas pelos profissionais. Em 2024, disputou apenas dois jogos, pelo Campeonato Carioca, quando o elenco principal estava nos Estados Unidos em pré-temporada.