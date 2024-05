Bandeira do Flamengo - Divulgação/ Flamengo

Bandeira do FlamengoDivulgação/ Flamengo

Publicado 20/05/2024 08:17 | Atualizado 20/05/2024 09:20

Rio - Na próxima quinta-feira, 23, o Conselho Deliberativo do Flamengo votará o maior patrocinador master da história do clube. O novo contrato com a Pixbet é de quatro anos por R$ 470 milhões.

Atualmente, a casa de apostas paga R$ 85 milhões por ano ao Rubro-Negro. No entanto, com a alteração no novo contrato, o Fla receberá R$ 105 milhões em 2024.

No ano que vem, a quantia sobe para R$ 115 milhões. Se a renovação automática for validada, o valor passa a ser de R$ 125 milhões em 2026 e também em 2027. A informação é do "ge".

A sessão do Conselho Deliberativo do Flamengo está marcada para acontecer às 18h30. A votação ocorre no Ginásio Hélio Maurício, na sede social da Gávea.