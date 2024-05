Bandeira do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Bandeira do Flamengo no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/05/2024 20:00

a partida contra o Bolívar, na última quarta-feira (15), pela Libertadores. A multa inicial é de US$ 5 mil dólares (R$ 25 mil), mas pode aumentar para US$ 8 mil dólares (R$ 40 mil) devido a reincidência. Rio - A Conmebol denunciou o Flamengo pela utilização de bombas e sinalizadores na arquibancada do Maracanã, durante. A multa inicial é de US$ 5 mil dólares (R$ 25 mil), mas pode aumentar para US$ 8 mil dólares (R$ 40 mil) devido a reincidência.

Fluminense também foi denunciado pela mesma situação. O Rubro-Negro, assim como os tricolores, foi denunciado nos artigos 12.2 literal c) e 27 do Código Disciplinario da Conmebol. Segundo o regulamento disciplinar, as multas aumentam conforme a quantidade de denúncias e fases da competição.

Segundo o delegado da partida, houve a utilização de sinalizadores no Setor Norte, local onde fica os torcedores do Flamengo. Além disso, o documento indica a utilização de bombas tanto no primeiro quanto no segundo tempo.



O Flamengo volta a campo na próxima quarta (22), contra o Amazonas, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No Maracanã, o clube da Gávea venceu por 1 a 0, com gol de Pedro, e, por isso, tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.