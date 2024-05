Gabigol - Renan Areias/ Arquivo O Dia

Gabigol Renan Areias/ Arquivo O Dia

Publicado 19/05/2024 17:50 | Atualizado 19/05/2024 18:00

Rio - O pedido de desculpas de Gabigol por ter viralizado com uma foto vestindo a camisa do Corinthians dividiu opiniões entre os torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, alguns rubro-negros aceitaram perdoar o atacante, enquanto outros desejam sua saída.

Na última semana, Gabigol viralizou com uma foto nas redes sociais em que apareceu vestindo uma camisa do Corinthians. O fato fez o atacante do Flamengo ser punido com uma multa e também perder a camisa 10 do Rubro-Negro.



Contratado em 2019, Gabigol tem uma história riquíssima com a camisa do Flamengo. Ele liderou duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. Com contrato até o fim de 2024, o atacante não tem permanência garantida no Rubro-Negro na próxima temporada.



È o seguinte:



Eu já perdoei o Gabriel Barbosa. Perdoar chifre ajudar formar caráter. — Luluana (@soueulua) May 19, 2024

Tu já perdoou tem marido namorado, esposa, namorada, até ficante pq ficou com outro, já perdoou aquele amigo que tá te devendo e não paga, Pq eu não posso perdoar e passar pano pro Gabriel Barbosa? pic.twitter.com/UhYY7v9bvO — Marco Faro (@Faroojr) May 19, 2024