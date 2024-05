Gabigol - Marcelo Cortes / Nathã Soares / Flamengo

Publicado 19/05/2024 16:19

Rio - Punido com uma multa salarial e com a perda da camisa 10 por ter viralizado em uma foto nas redes sociais utilizando a camisa do Corinthians, o atacante Gabigol, de 27 anos, admitiu o ocorrido, pediu desculpas e reforçou o seu desejo de continuar no Flamengo após o fim da atual temporada. Ao analisar a situação, o artilheiro afirmou que ficou anestesiado com a repercussão do ocorrido.

Gabigol aparece em foto vazada com a camisa do Corinthians Reprodução / Twitter

"Primeiro, eu errei. Acho que é errar, pedir desculpas, saber que eu errei. Mas nesse momento que a foto saiu, eu fiquei muito perplexo. Fiquei sem entender. Esse período que fiquei sem falar, sem me pronunciar, foi um período que tirei para pensar. É claro que na emoção dos fatos, o meu primeiro pensamento foi negar. Como eu falo com meus amigos, eu coleciono camisas, troco camisas, seja de seleção, de basquete, e essa camisa eu acabei recebendo e usando", disse em entrevista ao jornalista André Hernan, do "UOL Esporte".

Ao citar o dia do ocorrido, Gabigol afirmou que estava em um momento de descontração após ter retornado aos gramados. O atacante ficou mais de um mês suspenso após ter atrapalhado um exame antidoping no Flamengo em 2023.



"Eu acho que estava em casa, em um período de folga. A gente estava em um jogo muito importante na Libertadores, que a gente precisava ganhar. Eu também fiquei um período fora por causa da questão do doping. E convidei algumas pessoas que vieram aqui em casa durante esse período, para poder me ajudar, me dar um incentivo, acompanhar alguns treinos meus. Foi o primeiro dia que eu tive um pouco de tranquilidade para poder curtir com eles. A gente estava em uma resenha, um churrasco de amigos, pessoas do Flamengo, amigos meus, pessoais. E aí acabou saindo essa foto que mudou todo o panorama da história", contou.



O atacante negou que tenha tido a intenção de desrespeitar o Flamengo. Ele ainda citou que utilizar camisas de clubes diferentes é algo comum para jovens de periferia.



"Como eu falei, errei, peço desculpas. Mas foi um ato que eu não pensei tanto assim. Não sabia que ia acontecer tudo isso. Nunca iria usar uma camisa para poder desrespeitar a camisa do Flamengo, a torcida do Flamengo. Isso é um ato que em várias periferias tem, usar várias camisas. É pedir desculpas e dizer que não vai acontecer mais", opinou.

Com contrato até dezembro de 2024, Gabigol reforçou o seu desejo de seguir no Flamengo. O atacante afirmou que não acredita que o fato será um divisor de águas em relação a sua continuidade no clube carioca.

"Eu acho que não muda o cenário. É uma coisa conversada pelos dois lados. Eu nunca gosto de conversar sobre isso, porque pode colocar as minhas palavras de forma errada e criar uma crise que não acho que seja certo. Não gosto quando as pessoas falam, principalmente as que não sabem a verdade. Eu acho que isso vai ser resolvido da melhor maneira possível. Todo mundo sabe e não é escondido de ninguém que eu quero muito ficar no Flamengo. Não falo isso porque está acontecendo isso agora. As pessoas que vivem ao meu redor, que me conhecem, sabem do meu amor pelo Flamengo. Tenho certeza que não é uma foto, não é um erro, que vai apagar a nossa conexão. Principalmente com a torcida". concluiu.