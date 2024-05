Gerson deu a assistência para Lorran marcar na vitória sobre o Corinthians - Divulgação/Flamengo

Gerson deu a assistência para Lorran marcar na vitória sobre o CorinthiansDivulgação/Flamengo

Publicado 19/05/2024 10:00

Rio - O bom momento que Lorran vem tendo no Flamengo já rendeu muitos elogios , principalmente de Vini Jr . Gerson, que possui uma grande amizade com o jovem, foi mais um a elevar a moral do jogador e admitiu que o camisa 19 rubro-negro "já já vai seguir a vida".

"Tem muito a dar para o Flamengo. E sinto muito informar, rapaziada, mas já já o moleque vai seguir a vida (ser vendido). Todo o elenco acha isso. Teve a entrevista que o Cebola falou “vocês não viram nada”. Moleque tem 17 anos. Não basta ser muito inteligente. Tem personalidade, vai para cima e pede a bola", disse Gerson, à FlaTV.



O 'Coringa' aproveitou para rasgar elogios ao meia-atacante. Ambos tem uma relação de pai e filho no dia a dia do Flamengo e no gol marcado pelo jovem, contra o Corinthians, pelo Brasileirão, foram comemorar juntos.

"Craque, está louco. Eu tenho minha opinião: no meu modo de ver, eu acho craque. Diferenciado, moleque bom, escuta. Eu subi numa forma difícil, os caras eram mais cascudos, e a coisa era mais sinistra. Além de uma foto que saímos eu e ele, ele falou que tem mais uma foto. Ele vinha aqui e queria tirar foto só comigo. Moleque extraordinário, coração gigante, moleque puro. Vem da mesma essência do que eu, que é uma coisa que ajuda muito a gente", acrescentou.[

Lorran tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. A multa contratual da joia é de 50 milhões de euros (R$ 277 milhões). Ele estreou pelo profissional do Rubro-Negro no início de 2023 e já fez 14 jogos no time de cima, com dois gols marcados e três assistências anotadas