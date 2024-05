Lorran é cria do Flamengo - Reprodução/Instagram @lorranlucas10

Lorran é cria do FlamengoReprodução/Instagram @lorranlucas10

Publicado 11/05/2024 18:23

Rio - A grande atuação de Lorran, de apenas 17 anos, na vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2 a 0 no Maracanã , neste sábado, 11, chamou a atenção de Vini Jr. O atacante do Real Madrid, que também é cria das categorias de base do Fla, elogiou o camisa 19 por meio de uma publicação no "X" (antigo twitter).

"Craque da bola", escreveu Vini Jr.

No primeiro tempo, Lorran deu a assistência para Pedro abrir o placar no Maracanã. Já na etapa complementar, balançou as redes para dar números finais ao jogo. Ele ainda teve cinco dribles certos e contribuiu com três desarmes, de acordo com dados do site "SofaScore".

"A importância é muito boa. O jogo foi muito bom, a equipe está de parabéns. Muito feliz pelo gol e pela vitória. Esse jogo vai ficar marcado na minha história, o jogo mais importante para mim. Muito especial (o carinho da torcida)", disse Lorran, ao Premiere, após a partida.

Agora, o Flamengo vira a chave para a Libertadores. O Rubro-Negro volta a campo na quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Bolívar (BOL) no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo E.