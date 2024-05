Tite - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/05/2024 15:04 | Atualizado 11/05/2024 15:04

Rio - O Flamengo divulgou a escalação para a partida contra o Corinthians. Com a ausência de Bruno Henrique, que sofreu uma entorse no pé esquerdo, Lorran ganha oportunidade entre os titulares do Rubro-Negro. As outras mudanças em relação ao jogo passado estão nas laterais: Varela e Ayrton Lucas entram nas vagas de Wesley e Viña, respectivamente.

Dessa forma, o Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Lorran; Everton Cebolinha, Gerson e Pedro.

Para a partida desta noite, o técnico Tite contará com o retorno de Arrascaeta. O meia se recuperou de uma lesão na coxa direita e aparece como opção no banco de reservas.

Flamengo e Corinthians medirão forças neste sábado, a partir das 16h, no Maracanã. O jogo vale pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.