Titularidade de Arrascaeta diante do Corinthians dependerá da evolução clínica do atletaMarcelo Cortes / CRF

Publicado 10/05/2024 15:00 | Atualizado 10/05/2024 15:55

Rio - O Flamengo enfrenta o Corinthians neste sábado (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, e pode contar com o retorno de Arrascaeta ao time titular. O uruguaio não entra em campo desde o clássico com o Botafogo, em abril, por causa de uma lesão na coxa direita. O atacante Bruno Henrique, por outro lado, será desfalque.

A evolução clínica do uruguaio, de acordo com o 'ge', definirá se ele inicia a partida ou não. O provável substituto para caso Arrascaeta não tenha condições de começar é Lorran. Allan e De la Cruz completam o setor.

Desfalque de Bruno Henrique

Enquanto o camisa 14 retorna, o atacante Bruno Henrique será desfalque no Flamengo por causa de um entorse no pé esquerdo. A lesão foi confirmada pelo Rubro-Negro na tarde desta sexta-feira (10). Gerson atuará na ponta-direita e Everton Cebolinha ocupará o outro lado.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique não está relacionado para o jogo contra o Corinthians em razão de uma entorse no pé esquerdo sofrida no último jogo. O atacante está em tratamento. — Flamengo (@Flamengo) May 10, 2024

Sendo assim, a provável escalação do Flamengo é: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Lorran (Arrascaeta); Everton Cebolinha, Gerson e Pedro.

Agenda do Flamengo

Após o embate com o Timão, o Flamengo terá jogo decisivo com o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, na quarta-feira (15), às 21h30, no Maracanã. Neste momento, o Rubro-Negro ocupa a terceira posição no Grupo E, com quatro pontos. São seis de desvantagem para o líder e adversário da próxima semana.