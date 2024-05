Incêndio no Ninho do Urubu que matou 10 jovens da base completou cinco anos em fevereiro - Gilvan de Souza/ Flamengo

Publicado 09/05/2024 16:59

A Justiça do Rio manteve a decisão favorável aos pais de Christian Esmério, goleiro que foi uma das 10 vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu em 2019, no processo contra o Flamengo . O juiz Andre Aiex Baptista Martins, titular da 33ª Vara Cível do Rio, manteve a indenização,, de R$ 2,9 milhões que o clube deve pagar pela morte do jovem de 15 anos. A informação é do site 'Metrópoles'.