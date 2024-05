Arrascaeta em treinamento pelo Flamengo no CT Ninho do Urubu - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 08/05/2024 18:49

Rio - Em situação delicada na Libertadores, o Flamengo espera contar com Arrascaeta e Pulgar nos dois últimos jogos da fase de grupos. A expectativa é que eles estejam à disposição para enfrentar o Bolívar, na próxima quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

A dupla se lesionou no clássico com o Botafogo, no último dia 28. Arrascaeta sofreu uma lesão na coxa direita, enquanto Pulgar teve uma entorse no tornozelo esquerdo. Os dois foram desfalques nos últimos quatro jogos.

O caso de Arrascaeta é o que gera mais otimismo. O uruguaio já iniciou a fase de transição para o campo e chegou a viajar com a delegação para Atibaia, mas acabou cortado da viagem ao Chile para enfrentar o Palestino e retornou ao Rio. Existe a chance dele enfrentar o Corinthians, no próximo sábado (11), no Maracanã.

Em relação a Pulgar, houve inchaço e dor no tornozelo, mas exames de imagem descartaram uma lesão mais grave. Ele também não deve ser problema para encarar o Bolívar.

Atualmente, o Flamengo tem 4 pontos no Grupo E e ocupa a terceira posição na chave, com dois pontos a menos que Palestino e cinco em relação ao Bolívar. O time boliviano enfrenta o lanterna Millonarios, que tem 1 ponto, na noite desta quinta-feira (8), no El Campín.