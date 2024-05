Torcedores do Flamengo no Galeão - Reprodução / Twitter

Torcedores do Flamengo no Galeão

Publicado 08/05/2024 08:45 | Atualizado 08/05/2024 08:46

Rio - A chegada da delegação do Flamengo ao Aeroporto do Galeão, após a derrota por 1 a 0 para o Palestino, no Chile, em duelo pela Libertadores, teve clima tenso. Alguns torcedores realizaram um protesto no começo da manhã desta quarta-feira e cobraram o grupo rubro-negro pelos últimos resultados ruins na temporada. Houve segurança reforçada e a presença de viaturas da Polícia Militar.

As críticas foram focadas no elenco, principalmente em nomes como Wesley e Gérson, além do treinador Tite. Apenas Nicolás de La Cruz foi poupado pelos torcedores do Flamengo. Um dos maiores ídolos da história recente do clube, Bruno Henrique, parou para atender a imprensa e afirmou que o Rubro-Negro irá evoluir na temporada.

Após um começo de ano arrasador com o título do Campeonato Carioca invicto, o Flamengo vem vivendo um momento de turbulência. Nas última cinco partidas, o Rubro-Negro sofreu três derrotas, sendo duas consecutivas na Libertadores, o que não acontecia desde 2012.

O Rubro-Negro volta a atuar neste sábado contra o Corinthians, no Maracanã. Na Libertadores, o clube carioca está na terceira posição do Grupo E e atualmente estaria eliminado da competição. Porém, faltam dois jogos para o término desta fase, e o clube carioca irá mandar os dois confrontos no Maracanã.