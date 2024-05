Palestino e Flamengo mediram forças em Coquimbo - Javier Torres/AFP

Palestino e Flamengo mediram forças em CoquimboJavier Torres/AFP

Publicado 08/05/2024 00:36

Chile - Após a derrota para o Palestino por 1 a 0 , torcedores rivais publicaram memes nas redes sociais para tirar uma onda com a situação do Flamengo na Libertadores. Alguns rubro-negros também se manifestaram para ironizar o momento da equipe e cutucar Tite. Abaixo, confira algumas publicações:

Com o revés, Rubro-Negro foi ultrapassado pela equipe chilena no grupo e, agora, não está mais na zona de classificação para as oitavas de final da competição continental.

O próximo compromisso na Libertadores será no dia 15 de maio (quarta-feira), às 21h30, contra o Bolívar no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo E.