Gerson, do Flamengo, em ação contra o Palestino - Javier Torres / AFP

Publicado 07/05/2024 23:24 | Atualizado 07/05/2024 23:24

Chile - Após a derrota para o Palestino por 1 a 0 , Gerson admitiu que o Flamengo precisa melhorar. Na entrevista pós-jogo ainda dentro do campo, o volante ressaltou a necessidade de trabalhar e que o grupo ainda tem mais dois jogos pela frente para correr atrás do prejuízo.

"Não tem explicação, temos que trabalhar. Ainda temos dois jogos para correr atrás do prejuízo. É isso. Trabalhar para melhorar. Não tem explicação", disse Gerson.





Com o resultado, o Flamengo manteve os quatro pontos e caiu para a terceira colocação do Grupo E da Libertadores. Portanto, está fora da zona de classificação para as oitavas de final.

"Temos que trabalhar, como falei, para melhorar. Vamos trabalhar e vamos melhorar para conquistar os seis pontos que restam ainda", destacou o volante.

O próximo compromisso na Libertadores será no dia 15 de maio (quarta-feira), às 21h30, contra o Bolívar no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo E.