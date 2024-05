Guillermo Varela - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 07/05/2024

Rio - O lateral-direito Guillermo Varela, de 31 anos, que está no Chile, junto do elenco do Flamengo para compromisso da Libertadores, irá realizar exames no retorno ao Rio. O uruguaio está sentindo dores na costela e terá a lesão avaliada ainda nesta semana.

O jogador sofreu uma pancada no local e poderá desfalcar o Flamengo nas próximas partidas. Varela tem sido titular do Rubro-Negro nos últimos jogos. Wesley, de 20 anos, é a opção ao uruguaio para o setor.

Com passagens pelo Manchester United, pelo futebol alemão e russo, Guillermo Varela chegou ao Flamengo em 2022. Após ter ficado no banco por praticamente um ano e meio, o lateral vem tendo mais oportunidades em 2024. Neste ano, ele atuou em 18 jogos e fez um gol.