Gabigol - Marcelo Cortes / Nathã Soares / Flamengo

Publicado 07/05/2024 08:30 | Atualizado 07/05/2024 08:30

Rio - De volta ao Flamengo após conseguir um efeito suspensivo, Gabigol, de 27 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2024. Sem novidades sobre o avanço na renovação, o artilheiro poderá estar vivendo seus últimos meses no Rubro-Negro. Ao analisar seu tamanho no Fla, o camisa 10 afirmou que só conseguirá saber sua importância quando o ciclo se encerrar.

"Eu não penso nisso. Eu penso no próximo treino. E não falo isso para ser mentiroso. Eu acho que o que vai acontecer é que quando eu sair do Flamengo ou quando eu me aposentar, eu vou poder olhar para trás e tentar ter essa dimensão. Eu não sou de ver os jogos que já passaram. Eu ainda não parei para ver vários jogos que aconteceram no Flamengo: a final em Lima, a de Guayaquil, a Copa do Brasil. Eu tenho cortes do jogo que eu vivi dentro do campo. Eu acho que quando eu parar ou quando eu sair, eu vou conseguir olhar para trás e ver o que eu já fiz", afirmou em entrevista ao portal "GE".

Na atual temporada, Gabigol terá a oportunidade de disputar sua sexta Libertadores pelo Flamengo. A identificação do atacante com a competição é evidente. Ele mudou a história recente do Rubro-Negro no torneio.

"Eu sou assim. Sou um competidor e não consigo ficar sem competir. Seja no treino, no jogo, em casa. Eu quero vencer. É a (competição) mais importante, é a que marca a história no clube. Eu já ganhei duas. Eu quero poder ganhar mais três, mais quatro. Cada uma vai ser diferente. Eu fui para três finais. Perder uma foi muito dolorido, mas pude voltar e vencer de novo. 2019 foi algo incrível. Eu espero chegar às finais e vencer, que é o mais importante", disse.