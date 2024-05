Rodolfo Landim garante que não chegou a um acerto com Gabigol - Thiago Ribeiro / AGIF

Rodolfo Landim garante que não chegou a um acerto com GabigolThiago Ribeiro / AGIF

Publicado 07/05/2024

Rio - Em nota divulgada na tarde desta terça (7), Flamengo, Palmeiras e São Paulo colocaram suas infraestruturas à disposição de Grêmio, Internacional e Juventude, que sofrem com as fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em reunião feita pelos respectivos presidentes, Rodolfo Landim, Leila Pereira e Júlio Casares, o trio afirmou que os clubes gaúchos poderão utilizar suas estruturas para alojamento, treinamentos e jogos, se assim desejarem, enquanto a situação no estado gaúcho não normalizar.

O Flamengo disponibiliza o CT George Helal (Ninho do Urubu); o Palmeiras oferece a Academia de Futebol, o Allianz Parque e a Arena Barueri; o São Paulo propõe acolhimento no CT de Cotia e no MorumBIS.



Além disso, os clubes acreditam que a CBF, no seu papel de entidade máxima do futebol brasileiro, possa disponibilizar a Granja Comary, centro de treinamento da Seleção, em Teresópolis, como mais um local de abrigo aos clubes gaúchos.

Na condição de representantes de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, os presidentes Rodolfo Landim, Leila Pereira e Julio Casares se reuniram na manhã desta terça-feira (07) para discutir novas ações de apoio aos clubes gaúchos neste momento difícil na história do Rio Grande do Sul.

Jogos de clubes gaúchos adiados até o fim de maio

A medida foi um pedido dos rivais, juntamente do Juventude , através de um ofício enviado para a CBF por meio da Federação Gaúcha de Futebol. O Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública e os clubes estão com atividades suspensas.

Entenda a situação no Rio Grande do Sul

Em Porto Alegre, as águas do lago Guaíba invadiram a região das ilhas, ruas do Centro Histórico e a estação rodoviária. O nível da água superou a cota de inundação, atingindo 5,26 metros e superando a marca da enchente histórica de 1941, quando bateu 4,76 metros. O limite para inundação é de 3 metros. O governador do estado Eduardo Leite (PSDB) declarou estado de calamidade pública.