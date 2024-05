Arena do Grêmio ficou alagada após as águas do lago Guaíba subirem muito por causa das fortes chuvas - Carlos Fabal / AFP

Arena do Grêmio ficou alagada após as águas do lago Guaíba subirem muito por causa das fortes chuvasCarlos Fabal / AFP

Publicado 07/05/2024 14:31 | Atualizado 07/05/2024 14:32

medida é válida pelos próximos 20 dias, ou seja, até o fim do mês de maio.

A CBF decidiu não paralisar o Brasileirão e informou nesta terça-feira (7) que os jogos envolvendo clubes gaúchos em todos os torneio nacionais estão adiados por causa dos estragos feitos pela chuva no Rio Grande do Sul, com cidades alagadas . A

Grêmio, Internacional e Juventude solicitarem pela federação gaúcha o adiamento pelo período - os três não jogaram na rodada passada. Os dois primeiros tiveram centro de treinamentos e

A decisão acontece após. Os dois primeiros tiveram centro de treinamentos e estádios alagados e não têm previsão de retorno aos treinos. Além disso, o aeroporto de Porto Alegre estará fechado até o fim do mês.

Havia a pressão de que toda a rodada do Brasileirão fosse adiada, mas a CBF não cedeu, devido à preocupação de alguns clubes com a questão do calendário apertado, inclusive para não prejudicar o de 2025. A entidade também alegou compromissos comerciais para manter o campeonato em andamento.

Outra possibilidade levantada era de que os três clubes treinassem e jogassem em outro estado, o que foi prontamente negado.

Com isso, apenas os jogos envolvendo Grêmio, Internacional e Juventude, válidos até a 8ª rodada, não acontecerão agora. Assim como os da terceira fase da Copa do Brasil e de outros clubes nas Séries B, C e D, assim como na base e no feminino.



Os gaúchos esperam que a Conmebol, que já adiou os jogos da rodada desta semana, faça o mesmo na próxima.



Com o adiamento, jogos do Fluminense contra o Juventude (em 19/5) e do Flamengo contra o Grêmio (pela oitava rodada) estão entre os que serão disputados em datas futuras.



Veja as partidas adiadas



Pelo Brasileirão

11/5 - Atlético-MG x Grêmio (6ª rodada)

13/5 - Inter x Juventude (6ª rodada)

19/5 - Grêmio x Bragantino (7ª rodada)

19/5 - Cuiabá x Inter (7ª rodada)

19/5 - Fluminense x Juventude (7ª rodada)

25/5 - Inter x São Paulo (8ª rodada)

26/5 - Juventude x Vitória (8ª rodada)

sem data definida - Flamengo x Grêmio (8ª rodada)



Pela Copa do Brasil

10/5 - Inter x Juventude (3ª fase Copa do Brasil - ida)

22/5 - Juventude x Inter (3ª fase Copa do Brasil - volta)