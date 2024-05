Dorival Júnior é o técnico da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/05/2024 20:27

"Esse período de observações foi muito importante. A troca de informações com os membros das comissões técnicas, o contato pessoal com os atletas são fundamentais para que tenhamos, não só as imagens do atleta, mas acima de tudo o dia a dia, o entendimento daquilo que esteja acontecendo, daquilo que está se passando, o momento atual de cada um. Todo esse cenário vivido nos será fundamental para a definição da próxima convocação", disse Dorival Júnior, ao site da CBF.

O treinador esteve acompanhado do coordenador técnico, Juan, e dos assistentes Lucas Silvestre e Pedro Sortero. A comissão assistiu a jogos em Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Inglaterra.

"Essas avaliações são fundamentais. Conseguimos ter todas as percepções de postura, de posicionamento, de comprometimento do atleta com o jogo. Além de assistir aos jogos, esses encontros nos ajudam também nesta busca de aproximação com os atletas", destacou Lucas Silvestre.

Dorival Júnior anunciará a lista de convocados nesta sexta-feira, às 12h, na sede da CBF. A Copa América acontecerá nos Estados Unidos, entre os dias 20 de junho e 14 de julho.