Renato Gaúcho não sabe quando poderá comandar os treinos do Grêmio - Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Publicado 07/05/2024 18:21

Renato Gaúcho viajou nesta terça-feira (7) para o Rio de Janeiro, um dia depois de ser resgatado do hotel onde mora, em Porto Alegre . O técnico do Grêmio entrou em acordo com a diretoria para deixar o Rio Grande de Sul eque sofre com as enchentes provocadas pelas fortes chuvas desde a semana passada.