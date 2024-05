Suárez demonstrou apoio ao povo do Rio Grande do Sul - Reprodução de vídeo

Suárez demonstrou apoio ao povo do Rio Grande do SulReprodução de vídeo

Publicado 08/05/2024 17:16

Ex-atacante do Grêmio, Luis Suárez enviou uma mensagem de apoio e reforçou a busca por ajuda às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Mesmo nos Estados Unidos, onde joga ao lado de Messi no Inter Miami, o uruguaio tem acompanhado o drama dos gaúchos e compartilhado formas de ajuda, divulgando nas redes sociais campanhas de doações.



"Ultimamente tenho postado da difícil situação que as pessoas estão vivendo em Porto Alegre, de todas as pessoas que estão ajudando, de muitas que estão salvando vidas, de muitas que perderam suas casas, a vida. A verdade é que é uma situação muito difícil, estou tentando ajudar aqui à distância, estamos com alguns amigos, o pessoal do clube, conversando para tentar ajudar o maior número de pessoas possível", afirmou Suárez em vídeo postado nas redes sociais.



"Então queria mandar um grande abraço a todos e enviar ao povo do Rio Grande suas muitas forças para esse momento difícil".



Ao lado da esposa, Sofi Balbi, o atacante uruguaio têm mostrado atividade nas redes sociais para ajudar os gaúchos de Porto Alegre e também de outras cidades. Inclusive, ajudam na campanha do ex-jogador Lucas Leiva, ao lado de moradores de Eldorado, para a reconstrução da cidade.



Segundo a Defesa do Rio Grande do Sul, o número de mortes subiu para 100 por causa das fortes chuvas desde a semana passada na região, que ocasionaram enchentes em quase todas as cidades do estado. Além disso, outros quatro óbitos são investigados. Há 128 desaparecidos e 372 feridos.



Ao todo, são mais de 230 mil pessoas fora de casa, sendo 66,7 mil em abrigos e 163,7 mil desalojadas (em casas de familiares ou amigos).