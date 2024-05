Goleiro do Grêmio, Caíque, auxiliou em resgate de pessoas em Porto Alegre - Reprodução / Twitter

Goleiro do Grêmio, Caíque, auxiliou em resgate de pessoas em Porto AlegreReprodução / Twitter

Publicado 07/05/2024 09:23

Rio - A situação de calamidade pública que o Rio Grande do Sul vive após a chuva que atingiu o estado nos últimos dias fez Internacional, Grêmio e Juventude, clubes gaúchos que disputam a Série A, pedirem a suspensão dos jogos da competição. Além de toda a tragédia na região que já vitimou dezenas de pessoas, os clubes estão vivendo transtornos para a preparação para as partidas.

Diego Costa vem ajudando e auxiliando centenas de pessoas em Eldorado do Sul, uma das cidades mais atingidas pelas fortes chuvas que assolam o Rio Grande do Sul.



Atitude bonita e importante demais!



Instagram / juliocesarsantos5615 pic.twitter.com/fMraT1QmOb — feitosafut (@feitosafut) May 7, 2024 Goleiro Caíque ajudando no resgate de ilhados pic.twitter.com/gJ4T63cO6k — Soccer News Grêmio (@soccergfbpa) May 5, 2024

O Grêmio teve jogadores que tiveram que sair de onde estavam morando. Edenilson e Rafael Cabral desocuparam o hotel Deville, em Porto Alegre, antes do nível da enchente ficar mais crítico. Já o treinador Renato Gaúcho foi resgatado pela filha Carol Portaluppi, no mesmo hotel. O treinador vai ficar hospedado no Hotel Hilton enquanto o Deville estiver fechado.

O ex-atacante do Botafogo, Diego Costa, participou de uma operação do Grêmio para resgatar funcionários e jovens ilhados no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. O processo retirou 39 pessoas da região e contou com a utilização de um jipe. O goleiro Caíque também auxiliou pessoas em Porto Alegre utilizando um jet ski.

Gabriel Mercado, jogador do Internacional, ajudou com cestas básicas e materiais de limpeza as vítimas das chuvas no RS.



Reprodução pic.twitter.com/kSXskGIUAE — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 3, 2024

O Internacional não vem conseguindo realizar atividades em seu CT por conta dos impactos das chuvas. O Colorado avalia transferir os treinamentos, adiados até a próxima quinta-feira, para o local de treinamento da base, localizado na cidade de Alvorada, distante 15 km de Porto Alegre. O zagueiro Gabriel Mercado vem auxiliando na arrecadação de cestas básicas e material de higiene para as vítimas na capital gaúcha.

Por fim, o Juventude, que tem sua sede em Caxias do Sul, ficou dois dias sem conseguir realizar nenhum treinamento por conta das chuvas na região. Na cidade da Serra Gaúcha a situação está menos grave que em Porto Alegre, e por conta disso, o clube conseguiu retomar as atividades no último domingo.